حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من حمل بطاقة الهوية الوطنية خلال السفر الخارجي عدا دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عدم اصطحاب سجل الأسرة خارج المملكة، وذلك تزامناً مع اقتراب إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين.
وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن مواسم السفر تشهد الكثير من حالات الفقدان لبطاقتي الهوية الوطنية وسجل الأسرة، قائلاً “تكثر البلاغات الإلكترونية عن فقدان بطاقتي الهوية الوطنية وسجل الأسرة خارج المملكة على نظام “أبشر” خلال فترات الإجازات”، مؤكداً أن بطاقة الهوية الوطنية لا يتم الاستفادة منها سوى داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ولا يمكن الاستفادة منها في أي دولة أخرى..بحسب لجينيات
واختتم الجاسر حديثه بدعوة المواطنين للمحافظة على الوثائق الثبوتية الصادرة من الأحوال المدنية وعدم رهنها لأي جهة كانت، مبيناً أن مخالفة ذلك قد يُعرض حاملها للغرامة المالية والمساءلة القانونية.