كشفت مجلة “لويدز” البريطانية الأسبوعية عن تصدر شخصية عربية قائمة الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم في قطاع نقل النفط والغاز.
وجاء ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، في المرتبة الأولى في هذه القائمة العالمية، متقدما على أسماء شهيرة في عالم نقل النفط والغاز.
وأشارت المجلة إلى دور محمد بن سلمان وتأثيره في اتفاقية أوبك الأخيرة الخاصة في خفض الإنتاج، الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط واستقرارها..بحسب عربي21
كما أن أوبك بقيادة السعودية أظهرت أفضل الطرق في المضي قُدما مع المنتجين من خارج أوبك، وتمكنت من التوصل معهم لاتفاق في الوقت المناسب، وتم تنفيذ ذلك بشكل جيد جدّا، ووفقا للمطلوب.
وأضافت أن الأمير محمد بن سلمان يشرف على خطط للطرح العام لأسهم شركة النفط “أرامكو”، ويعدّ الاكتتاب الأكبر في التاريخ، كما أن أرامكو تسيطر على أكبر ناقلات النفط الخام في العالم، وتتعاون مع شركات عملاقة لتطوير مشروع ضخم في رأس الخير.
وتعد “لويدز” من أعرق المجلات الأسبوعية التي تعنى بقطاع النقل، وأصدرت أولى نسخها عام 1734م.