احتوى التاريخ على مدار فتراته الطويلة مجموعة من عظماء العالم غيروا بأفكارهم مجري الحضارة والحياة البشرية، وتنوعت ابداعاتهم من بين العلوم والرياضيات، وحتى الفنون العسكرية.
ومنهم من نال شهرة واسعة أثناء حياته، ومنهم من كرمهم العالم بعد وفاتهم حينما شعر العالم بأهمية أعمالهم، والغريب أن معظمهم كان يواجه صعوبات فى مراحل التعليم المبكرة.
وبحسب موقع “wonderslist” تنوعت قائمة أذكياء العالم من بين علماء الرياضة، والفيزياء، وحتى القائد النازي العظيم، والذى تم وضعهم ضمن قائمة أذكى 10 شخصيات فى التاريخ.
وفيما يلي نستعرض القائمة:
10- الإسكندر الأكبر
هو الرجل الذى خلف وراءه الآلاف من القتلي لغزو روسيا، واستطاع غزو العديد من الدول حول العالم، وكان يتمتع بذكاء حاد اكتشفه فيه والده عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماُ فقط، ومنحه والده حكم مقدونيا، ومن بعدها حكم العالم، ومات فى النهاية بسبب الملاريا، ونقلت إليه العدوي عن طريق بعوضة “الأنوفلس”.
9- مايكل أنجلو
هو رسام ونحات ومهندس وشاعر إيطالي، وكان لإنجازاته الفنية الأثر الأكبر على محور الفنون ضمن عصره وخلال المراحل الفنية الأوروبية اللاحقة، فالفنان العظيم الذى أتحف العالم بمنحوتاته الخالدة حتي يومنا هذا، والفارق بين أعماله وأعمال “دافنشي” هو أسلوب إتقانهم للفن فقط، حيث كان يترك أعماله دون إنهائها فى الكثير من الأوقات، وفى أحد فترات حياته حاول تدمير كل لوحاته.
ودفعه جنون الفن لرسم لوحته الشهيرة على أحد الأسقف، الأمر الذى أضاف لأعماله الفريدة التى مازالت تدرس لطلبة الفن حتى الآن.
8- توماس أديسون
اخترع الأمريكي العديد من الأجهزة التي كان لها أثرٌ كبيرٌ على البشرية حول العالم، مثل تطوير جهاز الفونوغراف وآلة التصوير السينمائي بالإضافة إلى المصباح الكهربائي، ويُعد إديسون رابع أكثر مخترع إنتاجًا في التاريخ، ويمتلك 1093 براءة اختراع أمريكية تحمل اسمه، وشملت تلك الاختراعات مسجل الاقتراع الآلي والبطارية الكهربائية للسيارة والطاقة الكهربائية ومسجل الموسيقى والصور المتحركة.
بعدما استند فى عمله على القليل مما قام به نيكولا تسلا، ولكن صانع المصابيح هو اديسون، الرجل الذي يجب أن نشكره كل يوم بسبب الأضواء الموجودة حولنا.
7- ليناردو دافينشي
ينتمي إلى عصر النهضة الأوروبي حيث كان رسامًا، مهندسًا، عالم نبات، عالم خرائط، جيولوجيًا، موسيقيًا، نحاتًا، معماريًا وعالمًا إيطاليًا مشهورًا، ولأنه كان رجلًا عبقريًا ذا موهبة عالمية في عصر النهضة فقد جسد روح عصره كاملًا مما أدى ذلك إلى اكتشاف كبار نماذج التعبير في مختلف مجالات الفن والمعرفة، ويعتبر أحد أعظم عباقرة البشرية.
6- ويليام شكسبير
شاعر وكاتب مسرحي وممثل إنجليزي بارز في الأدب الإنجليزي خاصة والأدب العالمي عامة، سمي بــ”شاعر الوطنية”، ومازالت أعماله موجودة حتى الآن من 38 مسرحية و158 سونيته واثنتين من القصص الشعرية وبعض القصائد الشعرية، وقد ترجمت مسرحياته وأعماله إلى كل اللغات الحية وتم تأديتها أكثر بكثير من مؤلفات أي كاتب مسرحي آخر.
5- أدولف هتلر
بالرغم من تورطه فى مقتل ملايين البشر حول العالم بسبب الحروب العالمية، إلا أنه عبقري بسبب مقولته الشهير “لم أقتل كل اليهود حتى يعرف الناس لماذا كنت أقتلهم”، وتقول بعض الأساطير أنه كان الابن غير الشرعي لأب يهودي تخلى عنه وعن والدته.
وكان رجلًا عسكريًا ذكيًا استخدم الموارد والجيش الألماني وكذلك قوات الشرطة في تلك الحقبة لحمايته من القوى المعارضة فقط إلى وتحويل ألمانيا إلى قوة عظمى فى وقت قياسي، وبالتأكيد هو واحد من أعظم وأذكى القادة العسكريين على مر التاريخ.
4- جاليليو جاليلي
هو عالِم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي، اخترع التليسكوب الذي اكتشف الإنسان من خلاله أسرار الكون الخفية، وهو الأساس الذي بني عليه النظام الحالي للإستخبارات العسكرية، ونشر نظرية كوبرنيكوس ودافع عنها بقوة على أسس فيزيائية، فقام أولًا بإثبات خطأ نظرية أرسطو حول الحركة، وقام بذلك عن طريق الملاحظة والتجربة.
3- ستيفن هوكينج
من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراة في علم الكون، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني، وعلى الرغم من أنه الأحدث بين القائمة، ولكنه يستحق ذلك بجدارة، لأنه أثبت معظم نظريات أينشتاين أيضا.
2- إسحاق نيوتن
عالم رياضيات إنجليزي يعد من أبرز العلماء مساهمة في الفيزياء والرياضيات عبر العصور وأحد رموز الثورة العلمية، وشغل نيوتن منصب رئيس الجمعية الملكية، كما كان عضوًا في البرلمان الإنجليزي، إضافة إلى توليه رئاسة دار سك العملة الملكية، وزمالته لكلية الثالوث في كامبريدج وهو ثاني أستاذ لوكاسي للرياضيات في جامعة كامبريدج.
وأسس كتابه الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية الذي نشر لأول مرة عام 1687، لمعظم مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية. كما قدم نيوتن أيضًا مساهمات هامة في مجال البصريات، وشارك جوتفريد لايبنتز في وضع أسس التفاضل والتكامل، وهو من وضع أساسيات الفيزياء التي نستخدمها لأداء أكثر التجارب تعقيدا اليوم.
1- ألبرت أينشتاين
هو أذكى شخص مشى على الأرض من حيث العلم. ويقول العلماء أن عقله يعمل بنسبة 4% من عقل الرجل العادي، وهو العالم الأكثر شهرة وتأثيرا في القرن 20 العشرين.
وحاز في عام 1921 على جائزة نوبل في الفيزياء عن ورقة بحثية عن التأثير الكهروضوئي ضمن ثلاثمائة ورقة علمية أخرى له في تكافؤ المادة والطاقة وميكانيكا الكم وغيرها، وأدت استنتاجاته المبرهنة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في إثباتها.