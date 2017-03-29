انتقد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي، تصرف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، بعد أن رفض الحديث لقناة الكاس القطرية، عقب نهاية مباراة السعودية والعراق ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد.
وقال رئيس الهلال السابق عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “مؤسف جداً تصرف رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت بتجاهله ورفضه التصريح لقناة الكأس فهو يمثل المملكة العربية السعودية ولا يمثل نفسه”.
وأضاف: “كان عليه تجاوز مرحلة الانتخابات والتعامل مع الجميع بنفس الاسلوب وان لايختلف تعامله مع من دعمه بطريقة مختلفه لمن دعم مرشح آخر”..بحسب مزمز
وأنهى بقوله: “وبصفتي مواطن سعودي وشخص عمل وتشرف بخدمة رياضة بلاده اقدم اعتذاري للاخوان في قناة الكأس القطرية وعلى رأسهم اخي خالد جاسم”.
هذا ورفض رئيس الاتحاد السعودي الوقوف والتصريح لقناة الكأس ، ورد على طلب القناة بقوله: “لن أصرح للكأس”، فيما علق الإعلامي القطري خالد جاسم بعد هذا التصرف بقوله: “نقوم بواجبنا وللجميع الحق في الإختيار نهنيء الشعب السعودي ونشكر أحمد عيد على هذا الفريق”.
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