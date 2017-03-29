كشفت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية نجحت في فك شفرات مهمة في قضية السطو المسلح على إحدى عربات نقل الأموال في الرياض مطلع الأسبوع الجاري.
بينت المصادر أنه تم التوصل إلى السيارة المستخدمة في عملية السطو ( اليوكن الأسود)، والتي تم تأجيرها من إحدى الشركات الشهيرة بوثائق مزورة قبل يومين من تنفيذ العملية.
يأتي هذا في وقت تكثف الجهات الأمنية المختصة البحث عن الجناة الثلاثة المقنعين المتورطين بجريمة السطو المسلح والاستيلاء على المبالغ المالية التي قدرت بمليوني ريال بحسب صحيفة عين اليوم.
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