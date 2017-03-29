أعلنت مجموعة AgriProtein، الجنوب إفريقية المتخصصة باستخراج مواد غذائية صالحة للأكل من الحشرات؛ أن المملكة تعاقدت معها لإنشاء أول 3 مزارع لإنتاج الحشرات الصالحة للأكل في الشرق الأوسط.
وذكر موقع “engineeringnews” المتخصص بالأخبار التقنية، الثلاثاء (28 مارس 2017)، أن الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية مع الشركة الجنوب إفريقية، ينبئ بأن المملكة ستُدخل للمرة الأولى فكرة الإنتاج التجاري للأعلاف الحيوانية المستخرجة من الحشرات في منطقة الشرق الأوسط.
ونقل الموقع عن المتحدث باسم الشركة السعودية الحائزة للصفقة، قوله: “المملكة تعتمد حاليًا اعتمادًا كليًّا على الأعلاف المستوردة في صناعتي تربية الأحياء المائية والدواجن المزدهرتين في المملكة”.
وأضاف: “لقد قررنا الاستعانة بشركة AgriProtein الرائدة في مجال إنتاج حشرات صالحة للأكل لتساعدنا على تحقيق بعض الأهداف التي وضعناها لأنفسنا من خلال خطة رؤية المملكة 2030؛ إذ إن الشركة ستساعدنا على تحقيق الأمن الغذائي، وسنتمكن بمساعدة شركة AgriProtein من إيجاد مصادر جديدة لإنتاج البروتين الغذائي، ومن ثم نتمكن في المستقبل من إنهاء اعتمادنا على الطعام المستورد”.
وأوضح الموقع أن المملكة قررت الاستعانة بشركة AgriProtein الجنوب إفريقية؛ نظرًا إلى نجاح الشركة في تطبيق فكرة إنتاج كمية كبيرة من الأعلاف الحيوانية المستدامة، بالاعتماد على الحشرات فقط، ومن ثم الاعتماد عليها كبديل صحي وجيد للأعلاف المستخرجة من الزراعة والأحياء المائية.
ونقل الموقع عن بعض المتخصصين قولهم إن المملكة اختارت التوقيت الأمثل للبدء في هذا المشروع؛ إذ إن إنتاج المزارع السمكية في المملكة آخذ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج تلك المزارع خلال السنة القادمة نحو مليون طن كما أن إنتاج الدواجن آخذ في الارتفاع أيضًا؛ إذ من المتوقع أن يشهد عام 2018 زيادة قدرها 52%، بحسب صحيفة عاجل.
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