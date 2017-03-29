أنشأت فتاة سعودية حساب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تطالب فيه بحقها بعد تعرضها هي وصديقتها لمحاولة تحرش من قبل سائق بالرياض.

ونشرت الفتاة تغريدات حكت فيها عن الواقعة التي تعرضت لها هي و صديقتها قائلة: “حاول السائق التحرش بنا وحاولنا ننزل ونزلنا من السيارة أثناء سيرها فقام السائق المتحرش بزيادة السرعة فطحنا بنص الشارع وحاولنا ناخذ اغراضنا ولم نتمكن”..بحسب مزمز

وأضافت الفتاة: “حدثت الواقعة في الرياض التخصصي بعد ميراج”. ونشرت الفتاة صور الإصابات والجروح التي أصابتها على تويتر لتتفاعل معها الشركة وترد على تغريداتها قائلة: “الرجاء التواصل معنا عبر الخاص وتزويدنا بمعلومات المشوار”.