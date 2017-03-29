تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس اتحاد الكرة، عادل عزت بعد فوز المنتخب على العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018.
وأظهر الفيديو لحظة طلب مراسل قناة الكأس القطرية بعمل حديث مع رئيس الاتحاد، ولكنه رفض ووضعه في موقف محرج .
واستمر المراسل في قوله لرئيس الاتحاد: “يا دكتور احنا على الهواء”، ورد رئيس الاتحاد على طلب القناة بقوله: “لن أصرح للكأس”..بحسب مزمز
فيما علّق الإعلامي القطري خالد جاسم بعد هذا التصرف بقوله: “نقوم بواجبنا وللجميع الحق في الاختيار نهنيء الشعب السعودي ونشكر أحمد عيد على هذا الفريق”.