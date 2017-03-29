أثار مشهد من جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس (الاثنين) حالة من التندر الواسعة، حيث أظهر سجالا غريبا بين النائب محمد الهايف والنائبة صفاء هاشم، وسط ورطة وحيرة رئيس المجلس مرزوق الغانم.
وكان هايف قد اختار أن ينقل مكان جلوسه، الذي تقرر بجانب صفاء هاشم التي افتتحت الجلسة، إلى مكان آخر، لتعترض الأخيرة بشرح الواقعة أمام المجلس كاملا، حيث يسمح النظام لها بذلك وفق نظام تقديم “رسالة فردية”، حيث قالت إنها اعترضت على أسلوبه الحاد الرافض لها، على حد تعبيرها.
وسُمح للهايف بأن يعبر عن وجهة نظره أيضا بنفس الطريقة، ليقف أمام المجلس ويقول إن المسألة بسيطة وإنه أراد نقل كرسيه ولا مشكلة في ذلك، لتقف صفاء مرة أخرى أمام المجلس أيضا وترد عليه، وهو ما قاده لأن يعود للرد عليها قائلا إنه يرفض الجلوس بجانب امرأة “متعطرة”.
وتراوح الرد بين النائبين بطريقة غريبة، وسط حالة من التورط بدا عليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي ظهر متململا مما يحدث ويشير للنائبين بضرورة “أن يخلص الموضوع” لتبدأ الجلسة، فيما أثارت الواقعة حالة من التندر الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب أخبار 24.