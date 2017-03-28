كشف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر ، تفاصيل خروجه من اليمن هو و زملائه أثناء عاصفة الحزم .
و أكد “آل جابر” ، أن القوات المسلحة السعودية كان لديها خطة معدة مسبقًا منذ أشهر لإجلاء الدبلوماسيين في عدن ، في حالة حدوث ما يتطلب ذلك بواسطة القوات الجوية السعودية وعنصر رئيسي فيها القوات البحرية ، وفقاً لموقع عين اليوم .
فيما أضاف في مقطع فيديو من برنامج “لقاء اليوم” المذاع على قناة “الجزيرة ”: “كان لدينا سفينتين، وكانت إحداهما قريبة من عدن، هي سفينة الدمام، وكان طاقمها قريب جداً منّا، ومستعد لتنفيذ عملية عسكرية متكاملة في حال وقوع أي هجوم علينا، حيث قاد السفير عمليات إجلاء زملائه وهو يحمل سلاحاً، حيث بدا متوشحاً به، كما أشار إلى ذلك مذيع “الجزيرة”.