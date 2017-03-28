قررت محكمة مصرية معاقبة مصري، اتفق مع صديقه على الاعتداء على زوجته ومراودتها عن نفسها لاختبار سلوكها، بالسجن سنة، ومعاقبة الصديق بالسجن 3 سنوات، كما قضت بتطليق الزوجة.
وتفصيلًا، حاول الزوج اختبار سلوك زوجته فاتفق مع صديقه على التعدي عليها جنسيًا في غيابه لمعرفة قدرتها على صون عرضه، فقام المتهم الأول بالصعود إلى مسكنها وأخبرها برغبته في الحديث معه ومراودتها عن نفسها فرفضت وطلبت منه الانصراف، وقامت بطرده لكنه لم يمتثل فانقض عليها ممزقا ملابسها، ودفعها داخل المنزل بالقوة محاولا اغتصابها إلا أنها تمكنت من الإفلات منه، واستغاثت بالأهالي، لتفاجئ بزوجها يقف على الباب ويستقبل صديقه المتهم ويخبرها بتفاصيل اتفاقهما معا.
بدورها قررت الزوجة رفع دعوى قضائية تطالب خلالها بمعاقبة الزوج وصديقه وتطليقها، فقضت المحكمة بالعقوبة سالفة الذكر عليهما وقررت تطليق الزوجة.
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