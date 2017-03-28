كشف الإعلامي داود الشريان مساء اليوم الاثنين في مكالمة هاتفية مع والدة الرضيع “جسار” الذي قرر الأطباء في المملكة بتر يده، أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع تكفل بكافة تكاليف علاج الطفل في ألمانيا.
وكان والد الطفل قد سافر إلى ألمانيا في وقت لاحق للبحث عن حل لعلاج يد ابنه جسار الذي تم حقنه بالخطأ في الشريان بدلا من الوريد، ما جعل الأطباء في المملكة يقررون بتر يده، وهو الأمر الذي رفضه والد “جسار” أحد جنود الحد الجنوبي.
وأوضحت “والدة جسار” عبر برنامج “الثامنة” أن الأطباء الألمان أكدوا أنه كان يمكن إنقاذ يد ولدها إذا ما تم التعامل معها طبيا في وقت مبكر منذ وقوع الحادثة، معبرة عن شكرها لولي ولي العهد لتكفله بعلاج ولدها في ألمانيا، بحسب أخبار 24.
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