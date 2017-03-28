أدانت واشنطن بشدة اعتقال “مئات” المتظاهرين السلميين في أنحاء روسيا بما فيهم زعيم المعارضة الروسية، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.
واعتقلت السلطات الروسية زعيم المعارضة الرئيسي اليكسي نافانلي خلال مسيرة احتجاجية ضد الفساد نظمها في العاصمة موسكو.
وانضم آلاف الأشخاص إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بسبب اتهامات بالفساد.
وانتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة للسيطرة على هذه الاحتجاجات في العاصمة الروسية. وأظهرت لقطات تلفزيونية متظاهرين وهم يهتفون “يسقط بوتين”، “وروسيا بدون بوتين”، و”بوتين لص.” كما طالبت المسيرة باستقالة رئيس الوزراء ديميتري ميدفيدف بسبب مزاعم باستغلاله منصبه للإثراء غير المشروع.
“تحدى القيم الديمقراطية”
ويقول مراسل لـ “بي بي سي” في موسكو إن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات بلغ نحو 900 شخص، هو الأكبر في روسيا منذ سنوات.
واعتبرت واشنطن هذه الإجراءات تحدٍ للقيم الديمقراطية، وفقاً لما قاله مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.
ودعا تونر الحكومة الروسية “إلى الإفراج فوراً عن كل المتظاهرين السلميين”، بحسب صحيفة المرصد.