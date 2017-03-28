فقد الحكم إحسان نصر السيطرة على مجريات المباراة التي جمعت بين فريقي الاتفاق وضيفه الطائي عصر أمس، ضمن لقاء الإياب في تصفيات المملكة المؤهلة للممتاز لفئة الشباب، إذ شهدت المباراة أحداثا مؤسفة بعد أن انحرفت عن مسارها الصحيح، مما استوجب على رجال الأمن التدخل لإيقاف الشجار والتهجم من قبل لاعبي فريق الطائي على لاعبي نظيرهم الاتفاقي، وقام الحكم إحسان نصر بطرد 3 لاعبين من الفريق الحتماوي وطرد لاعب اتفاقي في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، بعد أن دخلت المواجهة تحت الضغط والانفعال من الجماهير الحاضرة، حتى جاء هدف الاتفاق الوحيد في آخر دقيقة من عمر اللقاء، ليطلق الحكم بعدها صافرته النهائية، معلنًا عن تأهل شباب النواخذة لدور الثمانية ومقابلة فريق الشعلة ذهابا وإياباً.
يُذكر بأن الطائي فاز في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف..بحسب مزمز
وبعد نهاية المباراة نزلت الجماهير الاتفاقية للاحتفال مع لاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية وأفراح عارمة وصلت لذرف الدموع وسقوط لبعض الجماهير مغشياً عليهم ما استوجب تدخل رجال الهلال الأحمر لمعالجتهم.
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