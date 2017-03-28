نشر أمريكي يدعى مارك لوي وأطلق على نفسه اسم “أبو جاك”، سبق له العمل في المملكة مع شركة “أرامكو”، صورًا عديدة نقلت ملامح الحياة السعودية عامي 1978م و1979م.
ونقلت الصور نبض الحياة في تلك الفترة، ما بين صور المدن وصور الصحراء، وآبار الزيت في حقل فزران النفطي، ضمن منطقة حقل الغوار بالمنطقة الشرقية، كما وثقت طبيعة الأسواق القديمة، والمطاعم الحديثة، التي افتُتحت بالمنطقة الشرقية في تلك الفترة المبكرة من تاريخ المملكة المعاصر.
4- صورة ملتقطة من طائرة مروحية لخيمة أسرة من سكان المنطقة، ويبدو أحد الجمال على يسار الصورة، فيما يلوّح طفل للطائرة
11- أبو جاك الأمريكي مع صديقه فالح الهاجري، ويحمل ابنه الرضيع بداح