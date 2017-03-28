خطف حارس مرمى فريق بيليغرانو الأرجنتيني، الأضواء، عندما أنقذ مرماه من هدف محقق، في المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه ريفر بليت.
وانفرد أربعة لاعبين من فريق ريفر بلايت بحارس مرمى بيليغرانو، سيزار ريغامونتي، الذي تصدى ببراعة لمحاولتهم هز شباكه، ليبعد الكرة إلى خارج الملعب، أمام ذهول الجماهير التي احتشدت على مدرجات ملعب “المونيمونتال”.
تجدر الإشارة إلى أن المواجهة التي تدخل في إطار منافسات الأسبوع الـ 17 من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، انتهت بفوز ريفر بلايت، بنتيجة (2-1)، ليرتقي إلى المركز السادس في سلم ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد بيليغرانو عند 13 نقطة في المركز 29 قبل الأخير.