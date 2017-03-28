اعتذر المواطن عبدالمنعم (بوأنس)، لجيرانه لقيامه ببناء منزله الجديد، ووضع لوحة أمام المنزل كُتب عليها: “جيراني الأعزاء أعتذر لإزعاجكم ـ أخوكم عبد المنعم الأستاذ (بوأنس)”.
ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاقاً حمل عنوان: “#شخصية_تتمنى_تواجدها_بزمننا”، وتداولوا صورة “مواطن” وهو يعتذر لجيرانه بسبب بناء منزله الجديد، وعلق أحد المغردين قائلاً: “لو كان أجنبي فعل ذلك لنشروا صورته وكتبوا ما ندري من الكافر”.
فيما قال صاحب حساب غموض بحر: “الحمد لله مازالت الدنيا بخير، وإلى الآن فيه بشر بهذه الدنيا عندهم إحساس وأخلاق”، في رده على بعض المتهكمين، وأشار آخرون إلى عظم حق الجار، ودعوا للرجل بالخير والعافية.
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