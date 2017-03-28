بلغ إجمالي عدد مرات تحميل التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل أندرويد خلال الشهر المنصرم نحو 300 مليون مرة، وكان تطبيق واتساب الأكثر تحميل بين هذه التطبيقات بحسب موقع “داتا بريوري” المعني بمتابعة هذا الشأن.
ووفقا للموقع فقد تم تحميل تطبيق واتساب أكثر من 84 مليون مرة خلال شهر فبراير الماضي.
وإلى جانب هذا التطبيق، جاءت تطبيقات ماسينجر وفيسبوك، وهي تطبيقات استحوذت عليها الشركة التي يتولى رئاستها مارك زوكربيرغ، وبلغ عدد مرات تحميل التطبيقات الثلاثة مجتمعة أكثر من 193 مليون مرة.
وخلفها جاء تطبيق إنستغرام، ثم سنابشات وفيسبوك لايت، وحلت لعبة “صبواي سيرفرز” سابعة ثم لعبة البلياردو “8 كرات”.
وفي المركز التاسع بين الأكثر تحميل جاء تطبيق “إيمو”، وأخيرا في المركز العاشر جاء تطبيق “سبوتيفاي” بحسب سكاي نيوز عربي.
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