لقي طفل في الصف الثاني الابتدائي في إحدى مدارس مركز الصهاليل التابع لمحافظة هروب بمنطقة جازان، مصرعه إثر طعنه على يد مجهول 12 طعنه وهو على بعد مسافة قريبة من منزله.
وتحقق شرطة منطقة جازان في مقتل الطفل سعود حسين شوعان صهلولي (9 سنوات)، حيث تلقى طعنات نافذة أودت بحياته. وأكد خال الطفل المقتول، متعب صهلولي، على تعرض الطفل لطعنات في أجزاء متفرقة من جسده، نافيًا علمه بدوافع قتله.
ووفقًا لـ “عكاظ”، فإن شهود عيان أشاروا إلى أن القاتل من جنسية إفريقية وأنه لاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته.
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