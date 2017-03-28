قررت محكمة جدة الجزائية صرف النظر عن الدعوى المقامة ضد إعلامي وإعلامية في ما عرف بمسابقة “أجمل كلب” في جدة.
وكان المدعي العام قد وجه لهما في حينها تهمة مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية وذلك بالترويج لمسابقة “أجمل كلب” على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان الماضي وفقًا لـ “عكاظ”.
وطالب المدعي العام بمعاقبتهما وإغلاق حساباتهما في مواقع التواصل، وذلك إثر توجيهات قد صدرت من إمارة منطقة مكة المكرمة بالتحقيق في واقعة مسابقة “أجمل كلب”.
ومع حالة الجدل التي رافقت إعلان مسابقة “أجمل كلب”، سارعت محافظة جدة إلى الإعلان عن إلغاء المسابقة، وقالت أنها ستتخذ اجراءات ضد المنظمين
واعتبر المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن الحكم يعكس التحول المهم في تاريخ القضاء الجنائي السعودي.
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