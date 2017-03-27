نفى حاتم باعشن، رئيس نادي الاتحاد، احتمال هبوط فريق الكرة بالنادي إلى دوري الدرجة الأولى بسبب القضايا والشكاوى الدولية المقامة ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ولجانه.
وقال إن الفيفا لم يُصدر أي قرار بهبوط الاتحاد، وإن النادي سيواصل سداد التزاماته المترتبة عليه في القضايا النافذة، وفقًا للجدولة التي تم الاتفاق عليها.
وطالب حاتم باعشن جماهير النادي بشراء بطاقات العضوية للمساهمة في دعم موارد النادي، معترفًا بأن موارد الاتحاد المالية لن تكفي للوفاء بالالتزامات المستحقة عليه.
و قدم باعشن مثالا للدعم الذي يمكن للنادي الحصول عليه من جماهيره، فقال إنه لو قام 100 ألف اتحادي بشراء بطاقة العضوية بسعر متوسط يبلغ 1500 ريال، فإن النادي سيحصل على 150 مليون ريال، وهو مبلغ كافٍ تمامًا لسداد التزاماته في القضايا النافذة المنظورة أمام الفيفا.
وأشار رئيس نادي الاتحاد إلى أن النادي لا يزال معرضًا لعقوبات جديدة من الفيفا واللجان التابعة له في حالة عدم الالتزام بالدفع، وفقا لصحيفة “عكاظ”
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