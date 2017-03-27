كشفت المديرية العامة للجوازات أن تسديد المخالفات المرورية للآباء لا يشترط لتمكين الأبناء من تصدير جوازات سفرهم..بحسب مزمز
وأوضحت المديرية في ردها على استفسار لمواطن قائلا: “حجزت لي موعد لإصدار جواز لي أنا فقط، برقم هوية الأب هل يجب عليه تسديد المخالفات التي عليه مع العلم أنه لن يسافر”؟، فأجابت الجوازات بأنه لا يلزم ذلك”.
هذا ويعد سداد المخالفات المرورية أحد الشروط اللازمة لكي يتمكن المواطن السعودي من إصدار جواز السفر.
- الجوازات تكشف عن حالة تجيز إصدار جواز السفر دون تسديد المخالفات!
- دخل الجامعة بالسعودية وهو في سن التاسعة وتزوج من المنطقة الشرقية.. قصة السفير الأفغاني لدى المملكة
- الإحصاء: أكثر من 200 ألف فتاة تزوجن في سن الـ15 عاما.. ومكة تتصدر زواج الصغيرات
- فيديو وصور: تساقط كثيف لبرد بأحجام كبيرة على بعض مناطق شرق وجنوب الرياض
- المرور يكشف حقيقة وجود كاميرات رصد آلي لمخالفة حزام الأمان والجوال
- صور: خادم الحرمين يغادر الرياض متوجهاً الى الأردن وينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
- أمر ملكي: فرض ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي
- مدير الجوازات: إعفاء المبادرين بالمغادرة من غرامة الـ 100 ألف
- قوات الصاعقة السعودية تنفذ عملية نوعية قرب العاصمة صنعاء.. هذه خسائر الانقلابيين
- استعداداً للحوار مع إيران.. اجتماع وزاري خليجي بالرياض لبحث اللقاء مع طهران