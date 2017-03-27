سلّط تقرير صحفي الضوء على قصة ارتباط السفير الأفغاني لدى الرياض بالمملكة وسر حصوله على لقب “الرجل النابغة”، لافتاً إلى أنه التحق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية عند سن التاسعة فقط، عقب إنهائه مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في أفغانستان وعمره 8 سنوات.
وبيّن التقرير وفقاً لـ”العربية”، أن السفير الأفغاني سيد جلال كريم التحق بقسم الرياضيات في جامعة البترول بالمملكة وعمره 9 سنوات، كما حصل على شهادة القانون من جامعة بيروت العربية بالقاهرة، قبل أن يعود إلى وطنه ويُعين رئيساً تنفيذياً لإحدى الشركات عام ٬1993 وينجح خلال تلك السنوات في الوصول لاتفاق بين الحكومة وحركة طالبان بوقف إطلاق النار شهراً والإفراج عن ألف أسير.
بدوره، أوضح السفير الأفغاني أن قصة ارتباطه بالمملكة تمتد لأكثر من 15 عاماً؛ كونه تزوج من المنطقة الشرقية ولديه خمسة أبناء (شاب و4 فتيات)، مشيراً إلى أن العلاقات بين المملكة وأفغانستان تعيش أفضل فتراتها، وتكللت مؤخراً بتبني المملكة علاج تسعة جرحى أصيبوا في انفجار المستشفى العسكري بالعاصمة الأفغانية كابول.