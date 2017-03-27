قدّم مواطن متهم بالانضمام لتنظيم “داعش” طلباً للمحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأحد)، بإمهاله شهراً واحداً؛ لتقديم إثباتات طبية تُفيد بإصابته باضطراب نفسي؛ أملاً منه في الحصول على البراءة من التهم الموجهة إليه.
ونظرت المحكمة في توجيه خمس تهم للمتهم وجهتها إليه هيئة التحقيق والادعاء العام، في مقدمتها الانضمام إلى تنظيم “داعش” وتكفير ولاة الأمر والتستر على أصحاب الفكر الإرهابي، وإعداد رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والاشتراك في مجموعات ببرنامج “التلغرام” تدعم وتؤيد الإرهاب..بحسب مزمز
وطالب المدعي العام المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم استناداً إلى المضبوطات التي كانت بحوزته من صور وأجهزة تفيد دعمه للتنظيمات الإرهابية، فيما طالب المدعى عليه بإمهاله شهراً؛ للرد على التهم المنسوبة إليه، وإحضار تقارير طبية تُفيد إصابته بمرض الاضطراب النفسي.
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