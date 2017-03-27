أعلنت الجهات القضائية السعودية عن موعد جديد لمثول المتهمة أروى بغدادي (إحدى أخطر نساء التنظيم) أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، وذلك بعد أن تخلفت عن حضور الموعد الأول الذي كان مقررا قبل 3 سنوات, وجاء التأجيل كإشارة إلى عدم تسلم الرياض ما يفيد مقتلها في عملية الإنزال الجوي الأمريكية ضد مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن أواخر يناير الماضي، والتي تعد أول عملية عسكرية في ولاية الرئيس دونالد ترمب.
وحددت المحكمة 20 رجب المقبل موعدا بديلا للنظر في الدعوى المرفوعة من دائرة قضايا الأمن الوطني في هيئة التحقيق والادعاء العام ضد أروى بغدادي التي هربت برفقة شقيقها أنس وزوجته وابنة شقيقها محمد إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، وذلك عقب أن تم إطلاق سراحها بكفالة والدها، حيث كانت موقوفة على ذمة قضية أمنية.
وقالت المحكمة الجزائية المتخصصة إنه في حال تخلفت بغدادي عن الحضور هذه المرة، فستحكم بالدعوى المقامة ضدها غيابيا، وذلك استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله وفقا لـ”مكة”.
وكان قائد تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي قد أعلن في بيان صوتي صادر عن مؤسسة الملاحم، عن مقتل أروى بغدادي ضمن 25 عنصرا من تنظيم القاعدة بينهم 11 امرأة وطفلا، في عملية الإنزال العسكري الأمريكي على قرية يكلا اليمنية في 29 يناير الماضي.
غير أن السلطات السعودية لم تصدر أي بيان تؤكد فيه أو تنفي تلك المعلومات، إذ لا تعتمد السلطات المختصة في حكمها على الوقائع التي تشاع وتحديدا من قبل التنظيمات الإرهابية، ولكن على الدلائل الدامغة التي تحصل عليها من نظيرتها في الدول المختلفة، حيث يستلزم الاعتراف بمقتل أحد المطلوبين المطاردين الحصول على عينات ممن يزعم مقتله لإخضاعها لفحص الحمض النووي الـDNA.
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