ظهرت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد الفتيات بالمملكة ممن تزوجن في سن الـ15 عاما بلغ أكثر من 200 ألف فتاة في مختلف المناطق خلال الفترة الماضية..بحسب مزمز
وأوضحت البيانات أن منطقة مكة المكرمة شهدت أكثر حالات الزواج في ذلك السن بنحو 58 ألف فتاة، تليها منطقة الرياض بـ54 ألفاً، ثم المنطقة الشرقية بـ46 ألفاً وبعدها منطقة عسير بـ20 ألفاً، واحتلت المدينة المنورة المرتبة الخامسة بنحو 16 ألف فتاة، فيما كانت الحدود الشمالية الأقل نسبة بـ 2666 حالة زواج.
وأشارت الإحصائية إلى أن متوسط العمر في الزواج الأول للسعوديات هو 21 عاما.
- الجوازات تكشف عن حالة تجيز إصدار جواز السفر دون تسديد المخالفات!
- دخل الجامعة بالسعودية وهو في سن التاسعة وتزوج من المنطقة الشرقية.. قصة السفير الأفغاني لدى المملكة
- الإحصاء: أكثر من 200 ألف فتاة تزوجن في سن الـ15 عاما.. ومكة تتصدر زواج الصغيرات
- فيديو وصور: تساقط كثيف لبرد بأحجام كبيرة على بعض مناطق شرق وجنوب الرياض
- المرور يكشف حقيقة وجود كاميرات رصد آلي لمخالفة حزام الأمان والجوال
- صور: خادم الحرمين يغادر الرياض متوجهاً الى الأردن وينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
- أمر ملكي: فرض ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي
- مدير الجوازات: إعفاء المبادرين بالمغادرة من غرامة الـ 100 ألف
- قوات الصاعقة السعودية تنفذ عملية نوعية قرب العاصمة صنعاء.. هذه خسائر الانقلابيين
- استعداداً للحوار مع إيران.. اجتماع وزاري خليجي بالرياض لبحث اللقاء مع طهران