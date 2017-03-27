عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نفت الإدارة العامة للمرور وجود كاميرات ثابتة مخصصة لرصد الحزام أو استعمال الجوال أثناء القيادة بعد أن تناقلت التطبيقات الهاتفية وبعض وسائل التواصل الاجتماعي إشاعة حول ذلك، وجاء في التغريدة التي بثها الحساب الرسمي للإدارة على تويتر رداً على بعض الاستفسارات أنه ” لا يوجد حتى الآن كاميرات رصد آلي لرصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الجوال أثناء القيادة “.
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