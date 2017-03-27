أعلن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين غادر الرياض للقيام بزيارة للأردن يرأس خلالها وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، كما أعلن أن الملك أناب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة..بحسب واس
وتفصيلا صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
غادر ـ بحفظ الله ورعايته ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرياض هذا اليوم الاثنين 28 / 6 / 1438هـ الموافق 27 / 3 / 2017م للقيام بزيارة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تلبية للدعوة الموجهة إلى مقامه الكريم ـ أيده الله ـ من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ، حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
كما سيرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ـ الثامنة والعشرين ـ التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1 / 7 / 1438هـ الموافق 29 / 3 / 2017م.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته .
كما صدر اليوم أمر ملكي كريم في ما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 137
التاريخ : 28 / 6 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 27 من شهر مارس عام 2017م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.
والله ولي التوفيق.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود