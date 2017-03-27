كشف تركي نجل المواطن المعتقل بالسجون الأمريكية حميدان التركي، عن حجم المعاناة التي يقاسيها والده في السجن الفيدرالي الأمريكي.
وأكد تركي أن والده قاسى في الأربع سجون التي تنقل إليها خلال فترة اعتقاله، أشد أنواع التنكيل منها حبسه انفراديًا، أو وضعه في حجره ضيقه مليئة بالقاذورات.
وأعلن تركي خلال لقاء له على فضائية “المجد” ببرنامج “ساعة حوار”، عن تعرض والده لأربع محاولات اغتيال على يد سجناء، موضحًا أنهم يريدون التخلص منه بطريقة غير مباشرة على يد السجناء.
من جانبها، كشفت نورة، ابنة حميدان التركي، عن تفاصيل الـ 4 ساعات التي التقت خلالها بأبيها في السجن الفيدرالي بصحبة أختها أروى قبل أسبوعين، مؤكدة أن صحة والدها ليست على ما يرام.
ولفتت إلى أن الصورة التي ظهر فيها أبوها أمامهم جعلها عاجزة عن الحركة، مشيرة إلى حجم السعادة التي شعر بها فور رؤيتهما، والتي قابلها بترديد عبارة الحمد لله.
ونوهت نورة في مداخلة هاتفية لـ البرنامج نفسه، إلى الحالة الصحية السيئة لوالدها، ومعاناته مؤخرًا من قطع في الرباط الصليبي..بحسب مزمز
وأضافت نورة إلى أن إدارة السجن أضافت لجملة الاتهامات الموجهة لوالدها تهمة جديدة وهي التحرش بلأطفال، كما أنها تسلط المساجين عليه، حيث يظههر أثر عنفهم وأذيتهم على جسده.