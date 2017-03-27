أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أن المخالفين المبادرين بمغادرة المملكة خلال مهلة الـ90 يومًا يتم إعفاؤهم من الغرامات المترتبة على ذلك، التي تتراوح ما بين 15 إلى 100 ألف ريال، مشيرا إلى أن الجوازات تقوم من خلال البصمة العشرية بالتأكد من عدم وجود حقوق على المبادرين بالمغادرة وكذلك عدم وجود قضايا أمنية، مؤكدا أن إعفاءهم من الغرامات لايعفيهم من الحقوق الأخرى.
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