أكد الناطق الرسمي للتحالف العربي في اليمن اللواء أحمد عسيري إن قوات الصاعقة السعودية نجحت من تنفيذ عملية نوعية بالقرب من العاصمة صنعاء.
وأشار في تصريحات صحفية أن نسبة نجاح العملية 100% حيث وردت إلى غرفة عمليات التحالف معلومات استخباراتية قدمتها فرق الاستطلاع والرصد المبكر بأن ميليشيا الانقلاب تخطط لنصب قواعد إطلاق صواريخ لإعاقة تقدم القوات نحو العاصمة صنعاء..بحسب مزمز
وأضاف بأن قوات الصاعقة قامت على الفور بتدمير قواعد إطلاق الصواريخ وكبدت العدو خسائر فادحة فى العتاد والأفراد نتج عنها تدمير عدد 3 قواعد إطلاق صواريخ وعدد 4 عربة دفع رباعي وقتل 11 عنصرا من عناصر الانقلاب.
ويشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس 2015 عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح، استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريا لمنع سيطرتهما على كامل البلاد.
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