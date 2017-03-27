اشتهرت العمارة السنغافورية بمبانيها الشاهقة التي تتخذ أشكالا مختلفة، وتناولت “ديلي ميل” في تقرير فندق “مارينا باي ساندس” في سنغافورة الذي يوجد أعلاه أطول حوض سباحة في العالم.
يناهز حجم حوض السباحة في الفندق السنغافوري ثلاثة أحواض سباحة أوليمبية، ويتميز بإطلالاته الرائعة من ارتفاع شاهق أعلى الفندق الذي بلغت تكلفة إنشائه إلى أكثر من أربعة مليارات دولار ويرتاده أكثر من مليون زائر سنويًا.
يشبه الفندق سفينة سياحية ويصل ارتفاعه إلى حوالي 200 متر ويضم ما يقرب من 2561 غرفة فاخرة بالإضافة إلى متاجر ومطاعم ومتحف وقاعة للحفلات الموسيقية.
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