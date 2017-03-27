أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، مساء اليوم الأحد 26 مارس 2017، أن وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيجتمعون، الخميس المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث الحوار مع إيران.
وعلى هامش احتفال سفارة بنغلاديش في الكويت بالعيد الوطني، أضاف الجار الله أن الكويت أطلعت قادة دول مجلس التعاون على فحوى الرسالة التي تلقتها من طهران، الأيام الماضية، بشأن الحوار بين الطرفين، وأن اجتماع الرياض ستتبعه خطوات في هذا الاتجاه.
وأعرب الجار الله عن تفاؤله بانطلاق الحوار الخليجي الإيراني بعد جهود عدة عبر الرسائل والزيارات المتبادلة بين الجانبين، وفق الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء.
وتتهم دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية، إيران بتهديد أمن المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها البحرين واليمن وسوريا والعراق ولبنان، وهو ما تنفيه طهران.
وتبذل الكويت جهوداً لإصلاح العلاقات وإطلاق حوار بين دول الخليج وإيران، بتخويل من بقية الدول الخليجية (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، وسلطنة عمان) خلال القمة الخليجية الأخيرة في البحرين العام الماضي.
وزار وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، طهران، في يناير الماضي، حاملاً رسالة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حول العلاقات بين دول الخليج وإيران، ثم زار روحاني الكويت، منتصف فبراير الماضي بحسب هافيغنتون بوست عربي.
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