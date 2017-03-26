عارضت أنصاف حيدر زوجة “رائف بدوي” وبشدة استغلال وتناول قضية زوجها في وسائل إعلام الحكومة الإيرانية، وتلك المحسوبة على ميليشيا حزب الله.
وقالت: “زوجي أبلغني من السجن باستيائه الشديد من تناول قضيته في هذه الوسائل بما يخدم أهدافهم الرخيصة في الإساءة لوطنه”.
ودعت حيدر القائمين على هذه الوسائل إلى قراءة مقال سابق لزوجها بعنوان “الاتحاد الخليجي صفعة في وجه عمائم طهران” المنشور في جريدة الجزيرة، ليعرفوا وبشكل واضح موقفه الراسخ من نظام ولاية الفقيه ومليشيا حزب الله.
وذكرت حيدر أنها رفضت وما زالت ترفض أي ظهور لها في أي من تلك الوسائل كتعبير عن رفضها التام تداول قضية زوجها عبرها”.
وخصت حيدر هجومها اللاذع بذكر قناة العالم الإيرانية كأحد الأمثلة على هذه الوسائل غير المحايدة.
وكانت حيدر قد نشرت في وقت سابق على حساب زوجها الرسمي في تويتر عدة تغريدات غاضبة، على لسانه من السجن، وفقاً لسبق.
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