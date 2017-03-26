قررت هيئة السوق المالية إلزام الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود بدفع 895 ألف ريال، بالإضافة لدفع غرامة تُقدر 60 ألف ريال، كما قررت الهيئة إلزام الأمير فيصل بن تركي بن فيصل آل سعود بدفع 7.4 مليون ريال للهيئة، فضلًا عن تغريمه 400 ألف ريال، وبالتالي يصبح عليهما دفع 8.76 مليون ريال للهيئة.
هذا وقد أوضحت هيئة السوق المالية أن سبب هذه الغرامات هو المكاسب غير المشروعة، كما قررت الهيئة منع الأميرين من شراء الأسهم لمدة ثلاثة أشهر وفقا لصحيفة عكاظ.
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