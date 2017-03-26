رفع حكم جديد، صدر اليوم بالكويت، إجمالي سنوات السجن بحق النائب البرلماني السابق عبدالحميد دشتي الذي لا يزال موجوداً خارج الكويت، لتصل إلى 46 سنة.
ووفق صحيفة “القبس” الكويتية، فقد أصدرت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، حكماً جديداً بحبسه لمدة 3 سنوات؛ بسبب تغريداته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على خلفية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الكويت.
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