أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو، عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجروح، إثر إطلاق نار داخل ناد ليلي في منطقة سينسيناتي، فجر الأحد.
وقال الرقيب اريك فرانز، من شرطة سينسيناتي لـCNN إنه الأمن لم يلقي القبض على أي مشتبه به للآن، ويقوم حاليا باستجواب شهود عيان في المنطقة.
وبينت الشرطة أن إطلاق النار تم في نادي كاميو الليلي، في الوقت الذي توجهت فرق الأمن والانقاذ إلى الموقع، دون تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.
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