وجه العضو السابق بالتنظيم الإخواني السري خالد السبيعي رسالة إلى الداعية عوض القرني، قال فيها إن الأخير دائما ما يكذب على الشعب السعودي ويحاول يغرر بالشباب ويقول ما فيه تنظيم للإخوان في السعودية إنما هو تيار قائلا له: “لا تكذب وأقسم بالله فيه تنظيم وأنا كنت فيه يوم ما”، ذاكرًا له عدة شخصيات كانوا متواجدة بالفعل في هذا التنظيم منهم “العرفج والعمودي والدكتور القحطاني”- حسب قوله..بحسب مزمز
وأضاف السبيعي في مقطع فيديو نشر على يوتيوب موجها حديثه لـ”القرني” لا تكذب وعليك التوبة والناس اللي كنت مسؤول عنهم في التنظيم الخبيث موجودين في واحد اسمه “الحجي الخرفان ومجموعات كبيرة يشهدون بذلك فإياك أن تخرج وتكذب وتقول ما فيه تنظيم”
وتابع قائلا: “الأدلة والشواهد عندي أقسم بالله العظيم فيه تنظيم وذكرت أسماء فعيب عليك.. التنظيم الإخواني السرورية انتهوا في السعودية”.