شهِدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، تأجيل تنفيذ حُكم القصاص في أحد الجُناة، من قِبل أولياء الدم لثلاثة أشهر قادمة، وهو ما قوبل بالتهليل والتكبير من الحضور، والذين اكتظت بهم أسوار الساحة، وسط توقعات بالتنازل والعفو عن الجاني استكمالا لمسيرة الشفاعة.
ووفقاً لموقع سبق تفصيلا: ” انتشرت دوريات الجهات الأمنية بساحة تنفيذ القصاص، عند جامع الملك فهد بالعزيزية في الطائف، وسط وجوداً كثيفاً من قبل الأهالي والذين اجتمعوا في الساحة، حتى حضور أحد الجُناة “مواطن”؛ من أجل تنفيذ القصاص بحقه؛ إثر إقدامه على قتل آخر في قضية وقعت قبل أكثر من عام وعشرة أشهر، وبعد نحو 25 دقيقة من إنزال الجاني ووضعه في موضع التنفيذ، وانتظاره “السيف”، في ظِل حضور مُنفذ شرع الله، تفاجأ الجميع بإعلان أولياء الدم الحاضرين تأجيل التنفيذ لفترة قُدرت بـ 3 أشهر، والاستجابة لطلب ذوي الجاني، ليعود بعدها الجاني للسجن العام”.
- بعد مرور عامها الثاني.. الجبير يكشف الكواليس الأخيرة قبيل عاصفة الحزم ورسالة الرئيس اليمني قبل بدء العملية بيومين
- هيئة الطيران: لم نبلغ بمنع أجهزة المحمول على رحلات بريطانيا
- حوافز ومميزات لموظفي المؤسسات غير الربحية
- الخدمة المدنية: الإعلان عن الوظائف الإدارية.. الخميس المقبل
- العدل تقرر دمج بعض المحاكم في المملكة
- “واحة المعرفة” معرض يربط العلوم بالطبيعة
- تراجع عن منح وزارتي “التعليم” و”الصحة” صلاحية التعيين على وظائفهما
- عضوات مجلس الشورى يطالبن بتعيين “مفتيات”
- الصيانة لنظام أبشر تتسبب في حذف جميع المخالفات المرورية
- وزير سابق يتحدث عن الآثار السلبية للرسوم المنتظر تطبيقها على المقيمين وعوائلهم