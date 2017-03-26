كشف وزير الخارجية عادل الجبير عن كواليس الأيام الأخيرة قبل إطلاق المملكة عاصفة الحزم في الـ26 من مارس عام 2015، لافتاً إلى أن قرار بدء العاصفة جاء بناءً على رسالة مناشدة أرسلها الرئيس اليمني عبدربه منصور إلى المملكة بضرورة التدخل الفوري لحماية اليمن من الاعتداء الحوثي..بحسب مزمز

وقال الجبير في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية إن الرئيس اليمني طلب في رسالة مؤرخة بتاريخ 24 مارس 2015 من المملكة تقديم العون والمساعدة والدعم الضروري بما في ذلك استخدام القوة للسماح لحكومته بالدفاع عن نفسها في مواجهة الحوثيين، ومنع سيطرتهم بشكل متزايد على الأراضي اليمنية.

وأضاف أن الرئيس اليمني استند في مناشدته للمملكة على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك معاهدة الدفاع المشترك التي رسمتها الجامعة العربية من أجل الدفاع عن اليمن، موضحاً أن المملكة رأت من خلال تلك الرسالة ضرورة التحرك من أجل إنقاذ الشعب اليمني والدولة اليمنية حتى لا تقع ضحية لسيطرة الحوثيين.

وبيّن وزير الخارجية أن المملكة وحلفاءها في دول مجلس التعاون الخليجي اتخذوا قراراً بالاستجابة لطلب الرئيس اليمني ومقاتلة الحوثيين كلما لزم الأمر، مشيراً إلى أن عاصفة الحزم انطلقت في اليمن بهدف الدفاع وحماية الحكومة الشرعية اليمنية ومنعها من السقوط بيد الحوثيين.