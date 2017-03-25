أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني عدم وجود مطالبة رسمية من الجهات البريطانية حيال قرار منع الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية في العفش اليدوي المصاحب للركاب للرحلات المباشرة المتجهة من المملكة للمطارات البريطانية، أسوة بالقرار الأميركي الذي ركز على شركات طيران محددة تطير من ستة دول شرق أوسطية تتجه مباشرة للمطارات الامريكية.
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