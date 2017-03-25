كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتنمية، الدكتور سالم الديني، عن عزم الوزارة زيادة حوافز ومميزات، الجمعيات الخيرية، والمؤسسات غير الربحية؛ من أجل دعم سوق العمل في هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه تم حصر جميع الوظائف الموجودة حاليًا، كما تم تحديد الوظائف المستقبلية؛ تمهيدًا لزيادة المميزات للموظفين بهذا القطاع.
- هيئة الطيران: لم نبلغ بمنع أجهزة المحمول على رحلات بريطانيا
- حوافز ومميزات لموظفي المؤسسات غير الربحية
- الخدمة المدنية: الإعلان عن الوظائف الإدارية.. الخميس المقبل
- العدل تقرر دمج بعض المحاكم في المملكة
- “واحة المعرفة” معرض يربط العلوم بالطبيعة
- تراجع عن منح وزارتي “التعليم” و”الصحة” صلاحية التعيين على وظائفهما
- عضوات مجلس الشورى يطالبن بتعيين “مفتيات”
- الصيانة لنظام أبشر تتسبب في حذف جميع المخالفات المرورية
- وزير سابق يتحدث عن الآثار السلبية للرسوم المنتظر تطبيقها على المقيمين وعوائلهم
- الإندبندنت: ما لا يقل عن 1000 امرأة سعودية تفر من المملكة كل عام بسبب التحيز في المجتمع