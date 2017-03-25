كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف عن إن الإعلان عن الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام «الوظائف الإدارية» سيتم يوم الخميس المقبل، وفق ما ورد في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية. وأوضح في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» أمس، أن التقديم للوظائف الإدارية سيبدأ اعتباراً من يوم 5 رجب المقبل بالنسبة للرجال، ويوم 12 من الشهر نفسه بالنسبة للنساء..بحسب مزمز
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