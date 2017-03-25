أوقفت المؤسسة العامة للحبوب حصص الدقيق والعلف النظامية عن 10700 منشأة وعميل لحين تصحيح أوضاعهم القانونية، وعزت عبر موقعها الرسمي الإيقاف لـ 5 مخالفات، تشمل انتهاء رخصة البلدية أو انتهاء السجل التجاري، أو لعدم إدخال تاريخ الانتهاء، أو إدخال الرخصة في النظام، أو لانتهاء الترخيص الصناعي..بحسب لجينيات
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