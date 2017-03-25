تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبط مقيم عربي استغل وضعه الوظيفي بالشركة التي يعمل بها ليقوم بسرقة عدد من أجهزة الجوالات الذكية والحديثة والتي تقدر أسعارها بنحو مليون ريال، واضعا تلك الأجهزة بسكنه على أن يتم تصريفها لاحقا..بحسب لجينيات
وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز شرطة المنصور بالعاصمة المقدسة تلقى بلاغا من أحد موظفي شركة بيع الجوالات يفيد بتعرض مستودع الشركة لسرقة أكثر من 500 جهاز جوال تقدر قيمتها الإجمالية بمليون ريال، وأنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق ميداني تولى جانب التحريات وجمع المعلومات، وأسفرت جهودهم عن الوصول للجاني والقبض عليه، واتضح أنه مقيم عربي يعمل مندوب مبيعات في نفس الشركة وبمناقشته ومواجهته بما توفر ضده من أدلة وقرائن اعترف بسرقة تلك الأجهزة، وقام بالإرشاد على مكان إخفائها وتمت استعادتها كاملة.