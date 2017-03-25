أصيب ثلاثة أشخاص جرّاء عملية إطلاق نار قرب محطة لمترو الأنفاق في مدينة ليل شمال فرنسا.
وأفادت صحيفة” لو فو دو نور” الفرنسية، بأن إطلاق النار وقع في موقف سيارات مكشوف قرب محطة مترو “بورت داراس” في المدينة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، اعتقادها بأن إطلاق النار نفذ من قبل شخص واحد، قام بفتح النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، ولاذ المهاجم بعدها بالفرار.
في غضون ذلك، طوقت قوات الأمن المنطقة وبدأت عملية بحث وتمشيط لإلقاء القبض على المهاجم.
تجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارئ لا تزال متواصلة في فرنسا منذ إعلانها في 2015، عقب سلسلة اعتداءات إرهابية تعرضت لها.