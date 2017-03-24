افتتح الرئيس التنفيذي لمدارس التربية النموذجية الأستاذ خالد الخضير معرض “واحة المعرفة” في القسم المتوسط للبنات بالتربية النموذجية بحي الريان ، ويضم المعرض العديد من المعروضات تعرض بطريقة مختلفة ومشوقة للطالبات في العلوم الطبيعية وعلم الأرض والفضاء والآثار ، يشمل العديد من أنواع الصخور الطبيعية المتواجدة في البيئة السعودية ، كذلك مجسمات تحاكي الكهوف والبراكين ومعرض لصور أماكن ومعالم بيئية وجغرافية من المملكة العربية السعودية ، ويمكن لزوار المعرض مشاهدة أفلام وثائقية خاصة بالعلوم الطبيعية ، وكذلك التفاعل مع الركن ثلاثي الأبعاد والذي يحاكي الفضاء وجسم الإنسان والمركبات والمواد الكيمائية ، وأكد “الخضير” خلال افتتاحه المعرض دعمه لجميع البرامج والأفكار والتي تعود بالنفع على الطلاب والطالبات وتحفزهم للتعلم .
من جانبها أكدت الأستاذة إيمان العودة صاحبة فكرة معرض واحة المعرفة أنها تسعى من خلال هذا المعرض تحقيق تعليم ذو معنى للطالبات وربط ما تتعلمه الطالبة بحياتها الشخصية ومستقبله وذلك يساعدنا في إعداد جيل يواكب التطورات العلمية في عالمنا المعاصر .
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