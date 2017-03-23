تراجعت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى عن توصيتها بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية.
وحذفت اللجنة التوصية من تقريرها المعروض للرد وسماع وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء على تقرير وزارة الخدمة المدنية الأربعاء المقبل..بحسب الرياض
ويصوت الأعضاء على توصيات اللجنة التي طالبت بعد التعديل وزارة الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع والتربية على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة بالتنسيق مع وزارة التعليم، والاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف دون تطبيق ما يستجد من معايير واشتراطات عليهم، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم، وتضمين تقارير الوزارة المقبلة مؤشرات الأداء وماحققته وفقاً لرؤية المملكة 2030.
ويناقش المجلس الأربعاء المقبل توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير وزارة الخدمة طالبت فيها بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من سلامة إجراءات التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية في برامج التشغيل والصيانة الذاتية وتوفير المعلومات الكافية عن تلك الوظائف، كما دعت اللجنة بناء على توصية للعضو عبدالعزيز النصار إلى مطابقة الوزارة معلومات الوظائف المسجلة لديها مع سجلات الجهات الحكومية ضماناً لصحة المعلومات.
ويحسم المجلس الاثنين المقبل تباينه مع مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، كما يناقش الأربعاء تقرير اللجنة الصحية بشأن إعادة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، والذي انفردت “الرياض” في وقت سابق بتضمنه استثناء مدرسي التعليم العام من فرض اختبار الإيدز بناء على تعديل مجلس الوزراء وتأييد اللجنة الصحية في الشورى.