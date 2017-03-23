ارتفع عدد الوظائف المخصصة للمرأة السعودية في القطاع الخاص منذ عام 2012 بنسبة 130 في المائة، لتبلغ 496.8 ألف وظيفة بنهاية الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بـ 215.5 ألف وظيفة بنهاية عام 2012، لتشكل نحو 8.5 ألف وظيفة شهرياً خلال الفترة.
ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في “الاقتصادية” استند إلى بيانات وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، ارتفع نصيب المرأة في القطاع الخاص من إجمالي الوظائف المتوافرة للسعوديين من 12 في المائة عام 2011 إلى 30 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016.
وبلغت وظائف المرأة في القطاع الخاص نهاية عام 2012 نحو 215.5 ألف وظيفة مقابل 744.9 ألف وظيفة للذكور، في حين تبلغ الوظائف الحالية للمرأة نحو 496.8 ألف وظيفة مقابل 1.17 مليون وظيفة للذكور بنهاية الربع الثالث من عام 2016، حيث بلغ نمو وظائف الذكور خلال الفترة نحو 28 في المائة، مقابل 130 في المائة للمرأة.
ونمت الوظائف الخاصة بالمرأة بنهاية الربع الثالث من عام 2016 بنحو 4.1 في المائة مع الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت من 477.2 ألف وظيفة إلى 496.8 ألف وظيفة وبفارق بلغ 19.5 ألف وظيفة ، وتعادل 1.6 ألف وظيفة شهرية خلال الفترة، في حين تراجعت الوظائف للذكور خلال الفترة وبنحو 3.4 في المائة حيث بلغت 1.17 مليون وظيفة وبفارق 41.5 ألف وظيفة.
وترتكز وظائف المرأة بنحو 41 في المائة في العاصمة الرياض بنحو 203.6 ألف وظيفة، تلاه منطقة مكة المكرمة وجدة بنحو 21.5 في المائة بواقع 106.8 ألف وظيفة، كذلك منطقة الشرقية بنحو 11.4 في المائة لتبلغ 56.4 ألف وظيفة في حين تأتي منطقة القصيم بنحو 2.8 في المائة و منطقة المدينة المنورة بنحو 2.7 في المائة.
ومن بين المناطق الأكثر نموا في عدد الوظائف خلال الفترة منطقة جازان، حيث نما عدد الوظائف بنحو 19.3 في المائة وبلغت الوظائف 5.8 ألف وظيفة مقارنة بـ 4.9 الف وظيفة في نهاية الفترة السابقة، وتمثل منطقة جازن 1.2 في المائة من إجمالي الوظائف في المملكة.
كذلك أتت منطقة عسير ثانيا من حيث النمو حيث تبلغ عدد الوظائف 7.2 ألف وظيفة مقابل 6.5 ألف وظيفة وبنسبة بلغت 11.4 في المائة، كذلك منطقة الجوف التي نمت الوظائف الخاصة بالمرأة بنحو 11.3 في المائة تلاها منطقة القصيم بنحو 11.1 في المائة.
ويبلغ عدد العاطلات عن العمل بنهاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 439.6 ألف امرأة، ما يشكل نسبة 34.5 في المائة من نسبة معدل البطالة من بين الإناث، أما الذكور فقد بلغت نسبة العاطلين نحو 5.7 في المائة، ليكون بذلك إجمالي العاطلين عن العمل بنهاية الفترة من بين السعوديين ما يعادل 12.1 في المائة.
ويبلغ معدل البطالة في المملكة بعدد السكان 15 سنة فأكثر، “سعوديون أو غير سعوديين” نحو 2.6 في المائة للذكور وكذلك 23.6 في المائة للإناث.
وتسعى المملكة من خلال برنامج التحول الوطني 2030 إلى استهداف رفع القوة العاملة النسائية من 23 إلى 28 في المائة في عام 2020، كذلك خفض معدل البطالة للسعوديين إلى 9 في المائة.
*وحدة التقارير الاقتصادية