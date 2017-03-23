“لكل جواد كبوة” هكذا قالها الحكماء، وقد تمثلت كبوة صحيفة الرياض، في عنوان خبر منحت خلاله لقب الملكي لفريق الهلال، ما أعده كثيرون من المعلقين على الخبر دعما للتعصب، رغم مكانة الصحيفة الكبيرة بين متابعيها.
وعلى الرغم من أن الصحيفة تعد من الصحف الرائدة والأولى في المملكة، إلا أنه قد “سها” عليها نبذ التعصب وعدم تأجيجه، من خلال إعلاميين يعلنون ميولهم، بما يكتبون بعيدا عن المهنية وقبلها الحقيقة.
وعلى الفور انطلق هشتاق #الرياض_تمنح_لقب_الملكي_للهلال_وتدعم_التعصب، في سماء تويتر، ليعبر عن الاستياء الشديد، لما بدا من صحيفة بحجم صحيفة الرياض، وتأكيدا على عدم تنازل البعض عن قضية، اعتبرونها “مصيرية” لجماهير النادي المعني بالأمر بحسب صحيفة المناطق.
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